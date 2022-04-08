Самолет DHL разбился на две части при посадке в аэропорту Коста-Рики

Грузовой самолет компании DHL вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и сломался пополам во время аварийной посадки в Коста-Рике, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Solusnews.com.

Как сообщили представители пожарной охраны, Боинг 757-200, эксплуатируемый грузовой компанией DHL, вылетел из международного аэропорта Хуан Сантамария к западу от столицы Сан-Хосе, но вернулся после того, как пилоты обнаружили неисправность гидравлической системы. Когда самолет попытался приземлиться, его занесло и он разбился на две части.

Представитель DHL сказал, что два пилота не пострадали, но один из них прошел медицинский осмотр в качестве меры предосторожности.

Оператор аэропорта Iris заявил, что в результате аварии аэропорт был закрыт на несколько часов, в результате чего пострадали около 8 500 пассажиров и 57 коммерческих и грузовых рейсов.

Заместитель директора гражданской авиации Коста-Рики Луис Миранда сказал, что самолет находился всего в 55 километрах от аэропорта, когда запросил разрешение вернуться с запланированного рейса в город Гватемала.

«С соответствующими органами будет проведено расследование, чтобы установить, что произошло», — заявили в DHL.