Самолет "Эйр Астана" три часа летал над аэродромом из-за проблем с шасси
Самолет, принадлежащий компании "Эйр Астана", не смог приземлится на аэродром в Китае из-за проблем с шасси и летал 3 часа над ним, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу национального авиаперевозчика.
Воздушное судно прошло плановое обслуживание в объеме С-сheck в центре техобслуживания HAECO в г. Сямынь и выполняло перегоночный рейс в Алматы. В самолете находились 2 пилота и 2 инженера.
"12 октября после взлета в 08:00 по алматинскому времени и уборки шасси, сработала индикация о том, что они не убраны. Так как на воздушном судне находилось максимальное количество топлива для возврата в Алматы, было необходимо выработать его в воздухе для посадки с допустимым посадочным весом, поэтому самолет летал в районе аэродрома в течение трех часов", – говорится в сообщении.
При этом отмечено, что авиалайнер совершил посадку в штатном режиме в 12:20 минут по времени Алматы. В настоящее время технический персонал компании HAECO выполняет поиск неисправности.