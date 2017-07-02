Самолет "Эйр Астаны" не долетел до Павлодара и вернулся в Алматы

Происшествия
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Самолет авиакомпании "Эйр Астана", выполнявший рейс Алматы – Павлодар, вернулся через час после вылета, передает Kazpravda.kz.

"Сегодня самолет, выполнявший рейс KC 307 по маршруту Алматы – Павлодар, вылетел в 12:40 по расписанию и вернулся в 13:41 в аэропорт вылета по технической причине. Решение о возврате было принято экипажем по причине расположения базы технического обслуживания в Алматы. Посадка воздушного судна прошла в штатном режиме", – прокомментировали в пресс-службе авиаперевозчика.

По прилете в аэропорт на самолете сразу же началась техническая работа, чтобы избежать длительных задержек рейсов.

На борту находились 89 пассажиров, которых планируется отправить в Павлодар в 17:00. 

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