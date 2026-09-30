Самолёт Flydubai экстренно сел в Саудовской Аравии

Айман Аманжолова
корреспондент

Сообщается о драке пилотов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Самолёт Flydubai, летевший в Израиль, посадили в Саудовской Аравии из‑за конфликта пилотов, сообщается, что одного из них ударили ножом.

Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив и перевозивший более 150 человек, на короткое время передал код, который мог указывать на захват воздушного судна, сообщили арабские и израильские СМИ. Речь идет о рейсе FlyDubai, он совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии.

Израильские СМИ со ссылкой на представителей силовых структур написали, что инцидент стал следствием конфликта между двумя пилотами; позднее ВВС сообщили со ссылкой на очевидцев, что один из пилотов получил ножевое ранение. На данный момент все находившиеся на борту в безопасности.

Самолёт приземлился в Табуке, где расположена гражданская и военная база королевства.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в последние дни предупреждал о неуточнённых, но возрастающих угрозах безопасности.

Сегодня канцелярия Нетаньяху заявила, что ситуация находится под контролем и Израиль работает над возвращением пассажиров домой.

Пассажиры лайнера, которые по телефону связались с 12‑м каналом израильского телевидения, рассказали, что слышали крики от людей в передней части салона, которые стали свидетелями перепалки между пилотами, а самолёт перед посадкой в Саудовской Аравии резко потерял высоту.

FlyDubai - бюджетная дочерняя авиакомпания Emirates. Объединённые Арабские Эмираты стали популярным направлением для израильских туристов после нормализации отношений между странами в 2020 году.

 

#самолет #пилот #Flydubai

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