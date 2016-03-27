Самолет компании Bek Air совершил аварийную посадку в аэропорту Астаны

Самолет авиакомпании Bek Air рейсом из Кызылорды совершил аварийную посадку в аэропорту Астаны, передает Kazpravda.kz.
В социальных сетях выложены фотографии очевидцев, на которых видно, что самолет названной авиакомпании лежит на взлетной полосе без передних шасси.
"На борту, по предварительным данным, находились 116 пассажиров и 6 членов экипажа. Пострадавших нет, возгорания не было", – приводят в "Интерфакс-Казахстан" заявления линейного отдела полиции столичного аэропорта.
В справочной самой воздушной гавани отказались сообщать подробности авиапроисшествия, но отметили, что "аэропорт закрыт до 13.00 по производственной необходимости".
По выложенному в Youtube видео можно заметить, что пассажиры самостоятельно покидают судно.