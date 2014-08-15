Самолет МЧС России доставил казахстанцев из Сирии в Москву

Самолет Ил-76 МЧС России, доставивший в Сирию гуманитарную помощь, на обратном пути забрал в Москву 60 граждан, которые пожелали покинуть эту страну. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ Олега Воронова.

Ил-76 совершил посадку в московском аэропорту Домодедово.

"Среди прибывших в Москву 42 гражданина России, 10 граждан Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Украины, а также 8 граждан Сирии", - уточнил он.

В полете спасатели, психологи и медики МЧС России оказывали всю необходимую помощь пассажирам, среди которых было 17 детей.