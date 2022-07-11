Самолет Москва – Актау после часа полета вернулся обратно в аэропорт

Самолет, выполнявший рейс Москва – Актау, вернулся обратно после часа полета. Об этом говорится в сообщении российского телеканала Москва 24.

Отмечается, что лайнер авиакомпании "Россия" вылетел из аэропорта Шереметьево в 12:00 10 июля, однако затем вернулся обратно. Причины инцидента пассажирам не сообщили.

Одна из пассажирок отметила, что у трапа самолета людей встречала скорая помощь и полиция.

Позднее рейс был выполнен повторно – самолет прибыл в Актау.