Летевший в Баку самолет экстренно сел в Атырау

Самолет авиакомпании QAZAQ AIR, летевший из Актобе в Баку (Азербайджан), совершил незапланированную посадку в аэропорту Атырау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Фото: пресс-служба авиакомпании QAZAQ AIR

Воздушное судно с 37 пассажирами на борту приземлилось в Атырау 5 февраля в 19:21 по времени Астаны (в 18:21 по местному времени).

«Причиной посадки стала пассажирка, которой понадобилась экстренная медицинская помощь из-за кровотечения. Экипаж оказал первую доврачебную медицинскую помощь и принял решение произвести посадку самолета в ближайшем аэропорту. После посадки на аэродроме пассажирку забрала карета скорой помощи и госпитализировала для оказания квалифицированной медпомощи», – говорится в сообщении авиаперевозчика.

По информации пассажирки, летевшей вместе с госпитализированной женщиной, медпомощь была оказана своевременно, и жизни женщины ничто не угрожает.

«Экипаж авиакомпании благодарит врача-кардиолога Гульшан Мамедову, находившуюся на данном рейсе, за оказанную помощь и профессионализм», – отметили в QAZAQ AIR.