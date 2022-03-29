Сильный ветер развернул самолет в международном аэропорту города Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Воздушное судно Boeing-737 находилось на стоянке в аэропорту города Алматы. Под колесами стояли тормозные колодки, установленные согласно утвержденным техническим требованиям. Сильный порыв штормового ветра развернул воздушное судно на 30%. Пассажиров на борту не находилось. Никаких повреждений нет», – прокомментировали в авиакомпании Scat.

Видео с места событий появилось в соцсетях.

«Жертв и пострадавших нет. Воздушное судно и техника не повреждены. Аэропорт работает в штатном режиме», – добавили в пресс-службе Международного аэропорта Алматы.

Алматинцы в сети также делятся фото и видео последствий сильного ветра. Они зафиксировали падение деревьев, облицовки дома, кровли частных жилых и многоэтажных домов на автомобили.

Фото: inform.kz