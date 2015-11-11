Самолет рейса Актау – Москва экстренно сел в Волгограде
Авиалайнер Airbus A-320 рейса SU1955 акомпании "Аэрофлот", летевший из Актау в Москву, совершил экстренную посадку в Волгограде, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Ладу".
Самолет вылетел в 06.33 по местному времени. Позже пилот воздушного судна запросил разрешение приземлиться в аэропорту Волгограда в связи с плохим состоянием одного из пассажиров. У 61-летнего пассажира случился сердечный приступ, уточнили в справочной службе Международного аэропорта Актау.
Мужчина был госпитализирован в клиническую больницу скорой медицинской помощи №25 Волгограда, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. В 07.09 (по времени Москвы) воздушное судно вылетело в Шереметьево.
Как отметила менеджер по связям с общественностью волгоградского аэропорта Татьяна Фомичева, в самолете находились 50 пассажиров.
Представители пресс-службы авиакомпании "Аэрофлот" пообещали позже прокомментировать ситуацию подробно. Известно, что снятый с рейса пассажир госпитализирован с подозрением на инфаркт.