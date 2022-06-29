Фото: КГД
Транспорт , Общество
Самолет российской авиакомпании выпустили из аэропорта Нур-Султана

Самолет российской грузовой авиакомпании Volga Dnepr Airlines, ранее задержанный в аэропорту города Нур-Султана, покинул столичную воздушную гавань, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана.

Напомним, 26 июня 2022 года в 13:40 часов в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев произвело посадку воздушное судно авиакомпании Volga Dnepr Airlines, осуществляющее коммерческий рейс по направлению Урумчи (КНР) – Нур-Султан – Москва.

Наземной службой аэропорта незамедлительно были уведомлены сотрудники таможенного поста «Ауежай Астана».

«Однако экипажем судна и их представителем своевременно не были представлены таможенные документы, сведения для совершения таможенных операций в установленные сроки. Поэтому в отношении авиакомпании возбуждено административное производство по статье «Нарушение сроков подачи таможенной декларации, документов и сведений» КоАП РК. Санкцией данной статьи предусмотрен штраф в размере 20 месячных расчетных показателей», – пояснили ранее в КГД.

В соответствии с таможенным законодательством Казахстана перевозчик или иные установленные лица в течение трех часов рабочего времени таможенного органа с момента уведомления о прибытии обязаны заполнить таможенную декларацию на транспортное средство.

Представители авиакомпании согласились с нарушением, проведена работа по привлечению виновных к административной ответственности. Указанное нарушение относится к обычным административным правонарушениям в сфере таможенного администрирования, добавили в комитете.

«В настоящее время составлено административное дело, проведено таможенное оформление. Поэтому самолет был выпущен и покинул столичный аэропорт», – заключили в ведомстве.

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