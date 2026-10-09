Самолет с деньгами рухнул на дорогу в Эквадоре

Происшествия,В мире,Авиация
Айман Аманжолова
корреспондент

Как сообщают в Главном управлении гражданской авиации страны, происшествие случилось в аэропорту Марискаль-Ла-Мар, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Легкомоторная Cessna с ценным грузом потерпела аварию после неудачной посадки.

Самолет Cessna Grand Caravan EX, перевозивший ценности Центрального банка Эквадора, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Машина съехала с насыпи и рухнула на проходящую ниже оживленную дорогу - проспект Уртадо-де-Мендоса города Куэнка. Оба пилота получили травмы, но выжили.

Место происшествия быстро оцепили силы правопорядка. Как вскоре выяснилось, груз, в отличие от самолета и людей на его борту, повреждений не получил. Ценности взяты под охрану.

Причины аварии устанавливаются. Но, как утверждают источники, самолет восстановлению не подлежит.

 

#деньги #самолет #крушение #Эквадор

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