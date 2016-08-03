Самолет с пассажирами на борту загорелся при посадке в Дубае

После удара о взлетную полосу в аэропорту Дубая лайнер Boeing 777 загорелся, а вскоре после его посадки произошел взрыв, передает Kazpravda.kz.
Лайнер направлялся рейсом ЕК 521 из индийского города Тируванантапурама в Дубай. По сообщениям зарубежных СМИ, все находившиеся на борту пассажиры (275 человек, включая членов экипажа) были успешно в спешном порядке эвакуированы.
У Boeing 777 загорелись двигатели, пилоты самолета вовремя послали сигнал бедствия и во многом благодаря этому местные службы спасения и чрезвычайных происшествий смогли эвакуировать столь большой поток пассажиров.
Власти города и руководители международного аэропорта немедленно закрыли терминал для входящих и исходящих рейсов.
В настоящее время ведется разбирательство по поводу инцидента с целью обеспечить безопасность всех лиц, находящихся поблизости от аэропорта.
Министерство иностранных дел Казахстана пока не сообщает, были ли на борту данного лайнера граждане РК.