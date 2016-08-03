Самолет с пассажирами на борту загорелся при посадке в Дубае

В мире
Ерзат Сергазин
После удара о взлетную полосу в аэропорту Дубая лайнер Boeing 777 загорелся, а вскоре после его посадки произошел взрыв, передает Kazpravda.kz.

Лайнер направлялся рейсом ЕК 521 из индийского города Тируванантапурама в Дубай. По сообщениям зарубежных СМИ, все находившиеся на борту пассажиры (275 человек, включая членов экипажа) были успешно в спешном порядке эвакуированы. 

У Boeing 777 загорелись двигатели, пилоты самолета вовремя послали сигнал бедствия и во многом благодаря этому местные службы спасения и чрезвычайных происшествий смогли эвакуировать столь большой поток пассажиров. 



Власти города и руководители международного аэропорта немедленно закрыли терминал для входящих и исходящих рейсов.

В настоящее время ведется разбирательство по поводу инцидента с целью обеспечить безопасность всех лиц, находящихся поблизости от аэропорта. 

Министерство иностранных дел Казахстана пока не сообщает, были ли на борту данного лайнера граждане РК.

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