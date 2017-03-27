Самолет сборной РК по футболу вынужденно сел в Ереване
Самолет Национальной сборной Казахстана по футболу вынужденно сел в Ереване. Об этом в своем твиттере написал спортивный журналист, комментатор, PR-менеджер сборной Ербол Каиров, сообщает Kazpravda.kz.
"Самолет сборной Казахстана вынужденно сел в Ереване, откуда и взлетал. Причина – неисправность шасси. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт. После смены чартерного самолета планируется вылет обратно в Казахстан", – написал Каиров.
Сборная РК вчера, 26 марта, в отборочном матче к чемпионату мира-2018 на выезде проиграла сборной Армении со счетом 0:2.