Самолет Су-27 Минобороны РК разбился во время ночного учения

Военный самолет Су-27 Министерства обороны Казахстана разбился при выполнении ночного учения, передает Kazpravda.kz
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"Сегодня, 21 декабря, во время выполнения учебного полета в ночных условиях в результате авиационного инцидента потерпел крушение самолет Су-27. Летчик майор А. Искаков приложил максимум усилий и отвел самолет от населенного пункта, после чего катапультировался. В настоящее время состояние летчика удовлетворительное", – указывается в официальном комментарии оборонного ведомства.
Для выяснения причин и обстоятельств инцидента создана комиссия, назначенная министром обороны РК.
При этом в пресс-службе МО отметили, что летчик майор Искаков имеет 556 часов общего налета в дневное и ночное время.