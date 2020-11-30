Самолет вернулся в аэропорт Актау через полтора часа после вылета

Самолет Актау - Стамбул вернулся в казахстанский аэропорт через полтора часа после вылета, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу SCAT.



"Во время выполнения рейса один из пассажиров почувствовал себя плохо. Командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт вылета. По возвращении в Актау пассажира встретили медицинские службы. Рейс был возобновлен после завершения всех необходимых процедур. Безопасность пассажиров является для нас приоритетом", – сообщили в компании SCAT.



Отмечается, что из Актау самолет вылетел после 21.00, а вернулся в аэропорт в 23.45.