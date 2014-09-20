Самолет ВВС Индии разбился на севере страны

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на телеканал Times Now.
После приземления самолет индийских военно–воздушных сил съехал с
взлетно–посадочной полосы и загорелся. Находящиеся на его борту 13
человек получили незначительные травмы и ожоги.
Причины происшествия выясняются. По предварительной версии, пилоты могли не справиться с управлением.
Ан-32 используется в настоящий момент в спасательных операциях в
штате Джамму и Кашмир на севере Индии, где продолжаются наводнения. В
зоне бедствия находятся сотни тысяч человек, 200 человек погибли.