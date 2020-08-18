Самолет ВВС РК с "оторванным крылом" в Новосибирске: в Минобороны РК прокомментировали ситуацию
В ряде казахстанских СМИ появилось сообщение о нахождении в аэропорту "Толмачево" города Новосибирск казахстанского самолета с якобы оторванным крылом. В Министерстве обороны РК прокомментировали эту информацию, передает Kazpravda.kz.
В МО РК подтвердили, что данный самолет состоит на их балансе и со ссылкой на министерство индустрии и инфраструктурного развития сообщили, что самолет ВВС Казахстана (воздушный пункт управления) находится в Новосибирске в связи с прохождением планового технического обслуживания в "ОО S-7 ИНЖИНИРИНГ".
В ходе выполнения ремонтных работ может требоваться временный демонтаж отдельных частей фюзеляжа и других узлов и агрегатов. Работы проводятся в плановом режиме.
"Министерство обороны призывает представителей СМИ использовать проверенную информацию, подтвержденную официальными источниками и не гнаться за сенсациями", - добавили в ведомстве.