Самолеты станут чаще летать из Казахстана в Сингапур

Регулярные авиарейсы по данному направлению выполняются несколько раз в неделю

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 20 октября открывается новый рейс из Шымкента в Сингапур авиакомпанией SCAT, который будет выполняться 2 раза в неделю, сообщает Kazpravda.kz

«Уникальность данного рейса заключается в том, что казахстанская авиакомпания будет летать с использованием права «пятой степени свободы воздуха» транзитом через Китай. То есть пассажиры могут добраться до китайского города Санья и дальше полететь в Сингапур. Таким образом авиакомпания может перевозить пассажиров не только между Казахстаном и Сингапуром, но и между Китаем и Сингапуром», – проинформировали в Минтранспорта.

Предполагается, что открытие авиасообщения между Казахстаном и Сингапуром послужит дальнейшему развитию туризма, инвестиций, бизнеса двух стран и становлению Казахстана транзитным хабом Центральной Азии, добавили в министерстве.