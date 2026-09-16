Самолеты станут чаще летать между Казахстаном и Турцией

Гражданская авиация
Дана Аменова
корреспондент

Рейсы будут выполняться 2 раза в неделю 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Турецкая авиакомпания SunExpress планирует открытие рейсов по маршруту Астана – Измир, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КГА. 

Как уточняется, Минтранспорта РК на постоянной основе ведет работу по расширению географии полетов и увеличению количества рейсов по действующим маршрутам.

15 сентября текущего года состоялась встреча председателя Комитета гражданской авиации Минтранспорта РК с представителями турецкой авиакомпании SunExpress.

Авиакомпания SunExpress планирует запуск регулярных рейсов по новому направлению из Измира в Астану. Рейсы будут выполняться 2 раза в неделю по средам и субботам на ВС типа B-737.

Кроме того, с 25 октября текущего года авиакомпания увеличивает частоту выполнения рейсов по действующему направлению Алматы – Измир с 2 до 3 рейсов в неделю.

Ожидается, что открытие авиасообщения и увеличение количества рейсов будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового и туристического сотрудничества между двумя странами.

#Турция #КГА #полеты #самолеты

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