Статьи Самоотдача, патриотизм, профессионализм Юлия МАГЕР

Президент подчеркнул, что в нынешнем году церемонию вручения государственных наград и при­суждения премий по праву можно назвать особенной, поскольку она проводится в канун важнейшего для страны события – 25-летнего юбилея нашей Независимости. Казахстан чествует самых достойных своих граждан по всей республике, отмечая заслуги тех, кто все эти годы не жалея сил укреплял родную страну.



Как напомнил Глава государства, за минувшие четверть века ордена, медали и премии вручались многим казахстанцам, которые добились выдающихся успехов, прославились на избранном ими поприще.



– Это целая плеяда людей, особо признанных государством и обществом, – это и есть цвет нации, – подчеркнул Нурсултан Назарбаев­. – Есть три кита, на которых мы воздвигли основание казахстанского успеха, – самоотдача, патриотизм и профессионализм. Эти качества в полной мере проя­вили те, кому вручаются сегодня государственные награды нашей независимой страны. Это признание, прежде всего, за ваш самоотверженный труд.



Первыми из рук Главы государства награды получили председатель правления АО «Национальный центр нейрохирургии» Серик Акшулаков и генеральный директор ТОО «ТПК «Карасу» Алмат Турсунов. Им присвоена высшая степень отличия – звание «Қазақстанның Еңбек Ері» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан». Такие награды в Казахстане вручаются только за выдающиеся достижения в экономическом, социально-гуманитарном развитии страны, и оба кавалера этого достойны.



Президент подчеркнул, что С. Акшулаков внес большой вклад в развитие отечественной нейрохирургии, многое сделал для внедрения инновационных технологий в отечественную медицину, спас множество жизней, благодаря своему мастерству стал известен не только в Казахстане, но и далеко за его пределами.



– Благодаря тому что Глава государства всегда ставил перед Казахстаном самые смелые и амбициозные задачи, мы сумели за годы Независимости добиться таких высот в своем развитии. В том числе это касается и здравоохранения. В нашем центре нейрохирургии мы за восемь лет внедрили более 60 новых технологий и провели по ним около 15 тысяч операций. А это значит, что нуждающиеся в такой помощи пациенты теперь не должны ехать за рубеж, чтобы ее получить, – все есть в Астане. Я счастлив и горд, что родился в Казахстане и работаю на благо своей страны, – поделился после церемонии С. Акшулаков.



Представляя еще одного Героя Труда – А. Турсунова, Глава государства отметил, что он более трех десятилетий посвятил сельскому хозяйству страны. Руководимое им предприятие наладило поставки продукции не только внутри Казахстана, но и выходит на экспорт. Активно применяются инновационные технологии мирового уровня, оказывается поддерж­ка развитию социальной сферы.



Ордена «Барыс» I степени были вручены руководителю Админист­рации Президента Адильбеку Джаксыбекову и председателю Верховного суда Кайрату Мами.



Обладательницей ордена «Барыс» II степени стала инструктор-спорт­смен РГКП «Дирекция штатных национальных команд и спортивного резерва» Зульфия Габидуллина. Как подчеркнул Президент, свыше 20 лет она отдала спорту, показывая пример несокрушимой силы воли. Она неоднократно становилась рекордсменкой, чемпионкой мира, а в 2016 году завоевала для Казах­стана золотую медаль по плаванию на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро – первую в истории Казахстана.



– Я так рада! Я также радовалась, когда «золото» получала! Очень многим благодарна за то, что у меня была возможность стать чемпионом, – государству за поддержку паралимпийского спорта, моему тренеру Саттару Бейсембаеву, который верил в меня и вкладывал столько сил и времени, всем казахстанцам, которые болели за нашу команду в Рио. Хочу, чтобы наш Казахстан всегда стремился вперед и процветал, чтобы у людей всегда был повод для радости, – сказала З. Габидуллина.



Серьезный путь развития за годы Независимости прошла отечественная наука. Глава государства отметил особый вклад в этот процесс Национальной академии наук РК и ее президента Мурата Журинова.



– Наша академия наук первая среди республик СНГ отошла от советской системы организации научной деятельности, что позволило взять новый курс – на решение конкретных прикладных задач. Сейчас у нас порядка 25–30% приходится на фундаментальные исследования и около 70% – на прикладные. Думаю, это очень хороший результат. Кроме того, Казахстан не может финансировать все направления науки, поэтому мы, со своей стороны, помогаем государству определить наиболее перспективные с экономической точки зрения направления, – отметил М. Журинов.



Также ордена «Барыс» II степени Нурсултан Назарбаев вручил председателю Комитета национальной безопасности Кариму Масимову, Чрезвычайному и Полномочному Послу Республики Казахстан в Российской Федерации Марату Тажину, директору Института государственного и местного управления Академии государственного управления при Президенте Зинаиде Федотовой и первому заместителю Управляющего делами Президента Дабыру Инкарбаеву.



А ордена «Барыс» III степени получили композитор Алтынбек Коразбаев, первый заместитель Председателя партии «Нур Отан» Мухтар Кул-Мухаммед, президент ТОО «САУТС ОЙЛ» Серикжан Сейтжанов и председатель правления АО «Народный банк Казахстана» Умит Шаяхметова.



В числе обладателей ордена «Парасат» Нурсултан Назарбаев особо выделил Алтынай Асылмуратову – всемирно известную артистку балета, отдавшую этому искусству многие годы, работавшую на сценах лучших театров. Президент подчеркнул, что артистка по его приглашению приехала в Астану, чтобы помочь новому театру Astana Opera, а теперь является первым ректором первой Национальной академии хореографии Казахстана.



– Для меня огромная честь – получить орден «Парасат» из Ваших рук, – обратилась А. Асылмуратова к Главе государства. – Я благодарна Вам за столь высокую оценку моего скромного труда. За годы Независимости под Вашим руководством Казахстан достиг больших высот, и, как представитель творческой профессии, я особо признательна Вам за большое внимание к сфере культуры и искусства. Я приложу все силы, энергию и знания, чтобы хореографическое искусство Казахстана было достойно представлено в мировом сообществе.



Также кавалерами и дамами ордена «Парасат» стали аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков, министр здравоохранения и социального развития Тамара Дуйсенова, аким Астаны Асет Исекешев, министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, директор РГКП «Ансамбль классической музыки «Камерата Казахстана» Гаухар Мурзабекова, аким Атырауской области Нурлан Ногаев.



Орден «Достык» первой степени Глава государства вручил председателю Конституционного совета РК Игорю Рогову.



– Думаю, что эта награда – высокая оценка не столько моего скромного труда, сколько это признание неплохой работы Конституционного совета Республики Казахстан в целом. Накануне большого праздника, четвертьвекового юбилея нашей Независимости, можно сказать, что именно под руководством нашего Елбасы Казахстан достиг впечатляющих успехов. Те нормы и цели, которые сформулированы в Конституции, в значительной мере достигнуты. Сегодня Казахстан – это демократическое, правовое, светское, социальное государство, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы, – поделился мнением И. Рогов.



Ордена «Достык» II степени удостоился руководитель татаро-башкирского этнокультурного центра «Тан» Рафик Валиев. Как подчеркнул Президент, более 20 лет он отдал общественной работе, самой важной деятельности – воспитанию молодежи, а возглавляемое им этнокультурное объединение внесло весомый вклад в укрепление опоры стабильности нашей страны – межэтнического и межконфессионального согласия и единства.



Орден «Құрмет» из рук Главы государства получила инструктор-спортсмен дирекции штатных национальных команд и спортивного резерва и серебряный призер Паралимпиады-2016 Раушан Койшыбаева.



Особое внимание Президент обратил на то, что в числе участников церемонии в Акорде – люди труда, рабочие, которые превосходно выполняя свою работу, достигают заслуженных высот. Это обладатели ордена «Еңбек Даңқы» III степени – слесарь ТОО «КазАрмаПром» Марс Ахметсафин, сталевар ТОО «Казцинк» Бабагумар Байбосынов и машинист ТОО «Жамбылская цементная производственная компания» Евгений Шевяков.



Почетное звание «Қазақстанның еңбек сiңiрген қайраткерi» на церемонии было присвоено ведущей солистке, балерине театра Astana Opera Айгерим Бекетаевой и артистке Казахского государственного академического музыкально-драматического театра им. К. Куанышбаева Айнур Бермухамбетовой.



За образцовое исполнение воинского и служебного долга, мужество и самоотверженность, проявленные при обеспечении законности и правопорядка, укреплении национальной безопасности страны, ордена «Даңқ» I и II степени, «Айбын» I, II и III степени и «Құрмет» Глава государства вручил группе военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.



– Важным для страны является ратный труд, который даже в наше мирное время иногда граничит с подвигом. Орденом «Айбын» третьей степени награждается Бахтияр Кайырбеков, который, рискуя собственной жизнью, смог отразить вооруженное нападение террористов на военный склад, – представил Нурсултан Назарбаев одного из героев.



Бахтияр Кайырбеков – 20-летний курсант Военного института Национальной гвардии РК, но в столь юном возрасте уже успел отличиться, проявить выдержку и решимость в непростой даже для опытного военного ситуации. Во время теракта в Актобе 5 июня молодой человек стоял в карауле военного городка, ставшего объектом для атаки экстремистов. Когда началось нападение, он подумал, что это лишь учение, но реальная стрельба расставила все на места и, действуя согласно уставу, Бахтияр помешал преступникам прорваться.



– Получить награду из рук Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РК – это огромная честь, которая не каждому выпадает, – говорит молодой военный.



Кроме того, накануне Дня Независимости Глава государства вручил государственные премии 2016 года в области литературы и искусства.



– Поступательное развитие этой сферы является важнейшей составляющей гармоничного развития общества, – подчеркнул Президент.



Премии в нынешнем году присуждены коллективу авторов за монумент «Мәңгілік Ел» – в него входят Имангали Тасмагамбетов, Сагындык Джамбулатов, Мурат Мансуров и Нурлан Далбай; писателю Бексултану Нуржекееву за роман «Әй, дүние-ай!», коллективу авторов за полнометражный художественный фильм «Кунанбай» – это Досхан Жолжаксынов, Рустам Одинаев, Айдос Бектемір, Нурсифат Салыкова, а также художнику Камилю Муллашеву за цикл работ «Тәуелсіздікке тарту», посвященных 25-летию Независимости Казахстана.



– За этой наградой лежит большой труд, и я рад, что он получил столь высокую оценку. Рад за своих коллег. В их числе люди, за плечами которых полвека творческого труда, – и художник-постановщик Рустам Одинаев, и актер Айдос Бектемір. Это действительно заслуженные награды. А Нурсифат-апа, которая играла мать Кунанбая Зере, никогда не снималась в кино, это первый случай, когда она попала на экран и, как говорится, утром проснулась лауреатам Государственной премии, – рассказал о своей команде Досхан Жолжаксынов, режиссер фильма «Кунанбай» и актер, сыгравший главного героя.



На церемонию в Акорде собралась лишь небольшая часть тех, чьи заслуги перед страной по достоинству оценены и отмечены высокими государственными наградами. Как сказал Президент, орденами и медалями, другими знаками отличия в эти предпраздничные дни награждаются тысячи казахстанцев – от простых рабочих до государственных деятелей. Глава государства сердечно поздравил всех с наградами, подчеркнув, что особенно приятно, когда твои заслуги, талант признает родная страна, – люди должны получать подтверждение того, что их работа действительно ценна и важна.



– Я надеюсь, что это вдохновит вас на новые дела, новые свершения, на новые творческие решения, – обратился ко всем награжденным Нурсултан Назарбаев.

