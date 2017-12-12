​Самопал до прилавка не дойдет

Из Восточного Казахстана в Россию пытались вывезти крупную партию контрафактного алкоголя.

Контрабанду задержали в Шемонаихинском районе на посту «Уба». В ходе рейда экономичес­кие полицейские совместно с сотрудниками районного отдела внутренних дел при осмотре двух фур с прицепом обнаружили ящики с пивом различных марок. Всего 50 тыс. бутылок на сумму свыше 10 млн тенге. У водителей на руках были отк­ровенно фиктивные товарно-сопроводительные документы. На пивных бутылках – поддельные акцизные марки. Как сообщили в пресс-службе Службы экономических расследований департамента госдоходов Восточно-Казахстанской области, по данному факту начато досудебное расследование.

В это же время в оперативной разработке экономической полиции оказался магазин в Семее, где в торговом помещении нашли больше 1 800 бутылок крепких напитков с поддельными учетно-контрольными марками. При осмотре склада сотрудники правоохранительных органов обнаружили еще 350 тыс. (!) такой же продукции на общую сумму поч­ти 340 млн тенге. Аналогичные факты выявлены в Бородулихинском районе и в Усть-Каменогорс­ке. В первом случае у хозяйки торгового ТОО изъяли 8,5 тыс. бутылок водки, коньяка и пива, а во втором речь вообще может идти о кустарном производстве. По предварительным данным, в бутылках под видом марочного виски был разлит суррогат.

– Житель Усть-Каменогорска задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий при продаже 660 бутылок на общую сумму 2,3 миллиона тенге, – рассказали в экономической полиции. – Досудебным расследованием установлено, что в этот же день он реализовал еще 2 коробки с такой же продукцией на сумму 105 тысяч тенге. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РК за незаконное предпринимательство.

По данным регионального управления здравоохранения, за последние 3 года отравление алкоголем получили 5 072 восточноказахстанца, 239 из них скончались.