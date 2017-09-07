​Самопал на рынок не попал

Как выяснилось, незаконное производство алкоголя подпольный предприниматель организовал в нежилом помещении во дворе частного жилого дома. Для быстрой и легкой наживы он разбавлял спирт с водой. Смертельно опасный бизнес пресекли сотрудники Службы экономичес­ких расследований департамента государственных доходов по городу Алматы при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Как сообщает пресс-служба этого департамента, в нелегальном цехе обнаружена и изъята готовая алкогольная продукция в ассортименте известных торговых марок, в том числе «Белая лошадь», «Черная лошадь» «Байкал», «Тайга», «Беленькая». Всего более 1 350 бутылок с наклеенными акцизными марками сомнительного происхождения. По данному факту возбуждено уголовное дело. ДГД по городу Алматы призывает население не приобретать алкогольную продукцию в сомнительных мес­тах, требовать выдачу чеков и наличие лицензии на реализацию алкогольной продукции.