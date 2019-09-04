«Самопал» завял

В Семее ликвидировали подпольный цех, в котором гнали подделку под марочный алкоголь.

Нелегальное производство располагалось на окраине города. Как рассказали в областном департаменте экономических расследований, в антисанитарных условиях «умельцы» разливали спиртосодержащую жидкость в бутылки с этикетками популярных видов водки. Всего в помещении обнаружено свыше 2 тыс. бутылок, готовых к продаже, с поддельными учетно-контрольными марками. Здесь же было припасено еще 65 пятилитровых баклажек со спиртом, а также ящики с пустыми бутылками.

«По данному факту зарегистрировано досудебное производство по части 2 статьи 233 УК РК за нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров с акцизными и учетно-контрольными марками, подделку и использование акцизных марок и⁄или учетно-контрольных марок, – сообщили в департаменте. – Назначена экспертиза. Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 2 тысяч месячных расчетных показателей, или 5 миллионов 50 тысяч тенге. Либо исправительными или общест­венными работами на срок до 600 часов, ограничением или лишением свободы на 2 года».