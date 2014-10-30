Самостоятельная и значительная роль

Это прежде всего высокая мировая оценка результатов усилий Главы нашего государства, направленных на построение многовекторной международной политики, предусматривающей развитие дружественных и предсказуемых взаимоотношений Казахстана со всеми государствами, играющими существенную роль в мировых процессах. Эта дальновидная политика позволяет Казахстану не только эффективно отстаивать свои национальные интересы, но и, как показало время, играть самостоятельную и значимую роль на международной арене, включая такую фундаментальную сферу, как финансовая.

Александр ПАВЛОВ, председатель совета директоров АО "Народный Банк Казахстана"

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