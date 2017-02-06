​Самостоятельно и ответственно

Сегодня Казахстан – узнаваемое в мире государство с динамично развивающейся экономикой, имею­щее значительный вес на мировой арене. Окрепли и структуры власти. В этих условиях у Лидера нации отпала необходимость на своих плечах нести весь нелегкий груз управления государством. Поэтому он предложил передать часть властных полномочий Правительству и Парламенту.

В своем Обращении к народу Президент отметил, что жизнь меняется, и мы должны адекватно реагировать на эти изменения. Говоря о стратегии Нурсултана Назарбаева по перераспределению полномочий между ветвями государственной власти, следует отметить три существенных момента.

Часть предложений по перераспределению законодательно установленных полномочий Главы государства не требует внесения изменений в Конституцию. Кроме того, Верховным судом и Генеральной прокуратурой представлены предложения по дальнейшему совершенствованию деятельности судебной и правоохранительной систем, которые также не требуют корректировок Основного закона. Это касается усиления судебного контроля, дальнейшего сокращения участия прокуроров в граж­данском и административном процессах. И наконец, Рабочей группой отдельно рассмотрено порядка 40 предложений, предполагающих коррекцию норм Конституции.

Мы, ветераны, поддерживаем инициативу нашего Президента и надеемся, что проведенные реформы будут способствовать дальнейшему укреплению Казахстана.