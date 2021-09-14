Самоубийство после драки совершил 20-летний казахстанец

20-летний парень из города Абая Карагандинской области покончил жизнь самоубийством после драки. Родственники погибшего требуют справедливого рассмотрения дела и наказания для виновников, которые довели парня до суицида, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Казинформ".
В одном из популярных пабликов Караганды появился пост о том, что 20-летний парень покончил жизнь самоубийством.
Трагедия произошла 11 сентября текущего года. Гуляя вечером со своими друзьями, он повздорил с парнем из другой компании, и они разошлись. Однако это не устроило друзей оппонента, и они, догнав Алишера, зверски избили его толпой.
Сейчас родные и близкие требуют справедливости и хотят соответственного наказания в отношении тех, кто зверски избил их сына. По словам родственников, именно этот инцидент стал поводом для суицида.
"Нашего Алишера − сына, брата, племянника и друга – довели до самоубийства. Он был сильным человеком, мы никогда не слышали от него, что он не хочет жить", − говорится в описании к посту.
По словам родных парня, они обратились в отдел полиции города Абая по данному факту, но им отказывали в принятии заявления. И только после обращения в областной департамент полиции его приняли.
"В тот же день по данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РК . По уголовному делу назначены соответствующие экспертизы. В настоящее время проводится расследование", – сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.
В одном из популярных пабликов Караганды появился пост о том, что 20-летний парень покончил жизнь самоубийством.
Трагедия произошла 11 сентября текущего года. Гуляя вечером со своими друзьями, он повздорил с парнем из другой компании, и они разошлись. Однако это не устроило друзей оппонента, и они, догнав Алишера, зверски избили его толпой.
Сейчас родные и близкие требуют справедливости и хотят соответственного наказания в отношении тех, кто зверски избил их сына. По словам родственников, именно этот инцидент стал поводом для суицида.
"Нашего Алишера − сына, брата, племянника и друга – довели до самоубийства. Он был сильным человеком, мы никогда не слышали от него, что он не хочет жить", − говорится в описании к посту.
По словам родных парня, они обратились в отдел полиции города Абая по данному факту, но им отказывали в принятии заявления. И только после обращения в областной департамент полиции его приняли.
"В тот же день по данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РК . По уголовному делу назначены соответствующие экспертизы. В настоящее время проводится расследование", – сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.