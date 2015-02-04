Самоугонщик Свежий выпуск Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау



В дежурную часть поступило телефонное сообщение от сторожа одной из автостоянок о том, что неизвестным угнана автомашина ВАЗ-21099 серого цвета. Полицейскими был объявлен план-перехват, и угонщика задержали за городом. Правда, в ходе разбирательства выяснилось, что подозреваемый в совершении преступления и есть владелец угнанной машины.

Как выяснилось, мужчина поставил ее на одну из платных автостоянок Кокшетау, но за место долгое время не платил. Затем решил забрать свой автомобиль, не рассчитавшись с долгами. Сказав сторожу, что хочет посмотреть, в каком состоянии находится его машина, он сел за руль, а потом сорвался с места и укатил.