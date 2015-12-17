Самоуправляемые автомобили станут обыденностью через пять лет 

Фото с сайта trashbox.ru
В ближайшие 3-5 лет самоуправляемые автомобили станут обыденностью. Такое мнение в интервью ТАСС
выразил глава крупнейшей поисковой системы Китая Baidu Ли Яньхун, передает Kazpravda.kz
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Ли Яньхун заметил, что его компания пять лет назад начала работу над беспилотным автомобилем, в рамках которого происходило "обучение" роботов-поисковиков путем активного внедрения технологии распознавания голоса.
За это время специалистам компании удалось создать полностью автоматизированного робота.
"Уже сейчас можно говорить о том, что практически все простые функции человеческого мозга могут выполняться роботами. Мы полагаем, что вождение автомобиля может выполняться роботами, поэтому в ближайшие 3–5 лет автомобили без водителя станут обыденностью", – прогнозирует Ли Яньхун.
Ранее в Пекине Baidu провела тест беспилотного автомобиля. В ходе испытаний оборудованный датчиками, камерами и лазерами BMW 3 Series GT проехал 29 км. Во время испытаний автомобиль разгонялся до 100 км/ч, совершил несколько разворотов, поворотов и сменял полосы движения.