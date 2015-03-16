Самовыдвиженец Калыбай успешно сдал экзамен на знание госязыка

Политика
Айнур Курамысова
Кандидат в президенты – главный редактор журнала "Аңыз Адам" Жарылкап Калыбай сдал экзамен на свободное владение государственным языком, сообщает Кazpravda.kz со ссылкой на Vласть.

"Письменная работа написана отлично, раскрыта тема, ни одной ошибки нет. Второй вопрос – проза Бауыржана Момышулы, –естественно, на очень высоком уровне прочитал кандидат. Третий вопрос – выступление – очень доступно, всесторонне раскрыл тему. Учитывая все это, комиссия приходит к выводу, что Жарылкап Калыбай в совершенстве владеет государственным языком", – сообщил по итогам экзамена председатель лингвистической комиссии Мырзатай Жолдасбеков.

Напомним, выдвижение кандидатов завершилось 15 марта. Всего за пост президента на выборах решили побороться 27 человек. Из них только два выдвинуты политическими партиями – "Нур Отан" и Коммунистической народной партией Казахстана, остальные являются самовыдвиженцами.

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