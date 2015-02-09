Самой красивой признана форма мадридского "Реала"

Черная футболка с силуэтом дракона, входящая в комплект резервной экипировки мадридского "Реала", названа самой красивой спортивной рубашкой 2014 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Росбалт.
Этот титул творение, разработанное японским дизайнером Едзи Ямамото, обрело, став победителем конкурса, который проводил самый крупный online-магазин по продаже экипировки.
Из 12 000 принявших участие в голосовании 2 784 человека назвали лучшей мадридскую футболку. Второе место заняла спортивная одежда, посвященная 75-летию аргентинского клуба "Ривер Плейт", победительница этого же конкурса 2013 года.
Третье место поделили экипировки футбольного клуба из Рио-де-Жанейро "Мадурейра" (рисунок повторяет кубинский флаг, на который сверху наложен портрет Че Гевары) и мюнхенской "Баварии" (пурпурные и синие вертикальные полосы "а-ля "Барселона").
Самую красивую футболку определяют ежегодно, начиная с 2009. Популярность конкурса год от года растет, отмечает "Испания по-русски".
Победительницей конкурса 2009 года стала вторая форма сборной России; в 2010 году – вторая форма "Интера" из Милана, в 2011 – вторая форма бразильского "Коринтианса", в 2012 – вторая форма сборной Бельгии.