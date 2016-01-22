Самой важной персоной Британии стала принцесса Шарлотта

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Фото: nv-online.info
Младшая дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма, восьмимесячная принцесса Шарлотта заняла первое место в рейтинге самых важных людей Великобритании, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Росбалт.

Как отмечается, всего в список вошли 620 персон. В первой пятерке значатся исключительно члены британской королевской семьи.

Так, вторую строчку заняла Кейт Миддлтон, третью – принц Уильям. На четвертой позиции – их старший сын, двухлетний Джордж. Королева Елизавета II замыкает первую пятерку. Принц Гари расположился лишь на 17-м месте.

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