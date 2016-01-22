Фото: nv-online.info
Младшая дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма, восьмимесячная принцесса Шарлотта заняла первое место в рейтинге самых важных людей Великобритании, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Росбалт
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Как отмечается, всего в список вошли 620 персон. В первой пятерке значатся исключительно члены британской королевской семьи.
Так, вторую строчку заняла Кейт Миддлтон, третью – принц Уильям. На четвертой позиции – их старший сын, двухлетний Джордж. Королева Елизавета II замыкает первую пятерку. Принц Гари расположился лишь на 17-м месте.