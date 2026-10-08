Самозапрет на кредиты: как это работает и с какими ограничениями можно столкнуться

Банки и финансы
Дана Аменова
корреспондент

АРРФР напоминает о наличии возможности установить добровольный отказ от получения банковских займов и микрокредитов по услуге «Стоп-кредит», сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

При наличии «Стоп-кредита» финансовая организация обязана отказать в его предоставлении займа. Вместе с тем, законодательством предусмотрены исключения, когда «Стоп-Кредит» не применяется.

Для банковских займов запрет не распространяется, если:

- сумма потребительского займа перечисляется непосредственно на банковский счет продавца (поставщика) товаров, работ или услуг, а получение товара, работы или услуги подтверждается заемщиком (товарный кредит);

- банковский заем предоставляется для погашения задолженности заемщика по другому займу в том же банке (внутреннее рефинансирование);

- банковский заем предоставляется в рамках установленного кредитного лимита по платежной карте в размере не более 150 МРП (648 750 тенге) (возобновляемый кредитный лимит для оплаты товаров/услуг);

- банковский заем предоставляется исключительно для оплаты задолженности по налогам, штрафам или исполнительному производству с перечислением денег по соответствующему назначению.

При наличии «Стоп-кредита» предоставление микрокредита возможно для:

- оплаты товаров, работ или услуг напрямую продавцу (поставщику);

- рефинансирования задолженности в той же микрофинансовой организации;

- погашения налогов, штрафов и задолженности по исполнительному производству.

На микрокредиты, выдаваемые ломбардами, «Стоп-кредит» не распространяется.

Если банковский заем (микрокредит) выдан с нарушением «Стоп-кредита», финансовая организация обязана принять предусмотренные законом меры по списанию ссудной задолженности, корректировке кредитной истории и возврату взысканных с заемщика сумм.

Механизм «Стоп-кредита» не отменяет другие требования, которые банк или микрофинансовая организация обязаны соблюдать при выдаче банковского займа (микрокредита).

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