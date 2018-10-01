"Самрук-Қазына" и Fortebank договорились конвертировать 220 млрд тенге из депозита в облигации

АО "ФНБ "Самрук-Қазына" и АО "Fortebank" договорились о конвертации ранее размещенных средств в сумме 220 миллиардов тенге из депозита в облигации, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу АО "Самрук-Қазына".
Соглашение заключено сторонами во исполнение поручения Главы государства по принятию мер по долгосрочному кредитованию экономики и развитию фондового рынка.
"В рамках данного соглашения на паритетных условиях финансирует Группу Фонда в общем объеме 220 миллиардов тенге, в том числе: для Фонда – 75 миллиардов тенге, для АО "Национальная компания "Қазақстан Темiр Жолы" – 75 миллиардов тенге и для АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" – до 200 миллионов долларов США. Предварительно об этом сообщалось 3 августа на брифинге по итогам полугодия", – сообщили в пресс-службе.
В Фонде отметили, что ситуация в Fortebank является стабильной и уровень ликвидности банка позволяет предоставить фондирование Группе Фонда в заявленном объеме. Сделка находится на стадии завершения.