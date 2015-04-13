"Самрук-Қазына" намерен создать "дочку" в Силиконовой долине Экономика 1171 Талгат Исенов

Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" планирует создать дочернюю компанию в Силиконовой долине в штате Калифорния, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу холдинга.



9–10 апреля рабочая группа, состоящая из руководителей ряда компаний "Самрук-Қазына", под председательством главы организации Умирзака Шукеева посетила предприятия Силиконовой долины, где ознакомилась с работой Стэнфордского университета, университета Беркли, а также таких известных инновационных компаний, как Tesla Motors, SolarCity и других стартап-компаний.



"Стороны обсудили возможности сотрудничества в развитии чистой энергетики, газохимии, транспорта, медицины, сельского хозяйства, образования, IT. В частности, была рассмотрена возможность создания компании "Самрук Innovation" в Силиконовой долине", – говорится в распространенном сообщении.



Во время рабочего визита была презентована деятельность группы компании АО "Самрук-Қазына", представлена информация о предстоящей Международной специализированной выставке "Астана ЭКСПО-2017", о проекте "зеленый квартал" в столице РК, о проекте по производству солнечных панелей Kaz PV.



Представители Стэнфорда, SolarCity и Motors были приглашены в Казахстан для участия в Астанинском экономическом форуме в мае текущего года и обсуждения совместных проектов в рамках подготовки к EXPO 2017. Предложение было встречено с интересом в деловых и научных кругах Силиконовой долины. На встрече с членом совета директоров SolarCity и генеральным директором Motors Илоном Маском были разработаны несколько вариантов сотрудничества, выходящие за рамки участия в выставке.

