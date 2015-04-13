"Самрук-Қазына" намерен создать "дочку" в Силиконовой долине

Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" планирует создать дочернюю компанию в Силиконовой долине в штате Калифорния, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу холдинга.
9–10 апреля рабочая группа, состоящая из руководителей ряда компаний "Самрук-Қазына", под председательством главы организации Умирзака Шукеева посетила предприятия Силиконовой долины, где ознакомилась с работой Стэнфордского университета, университета Беркли, а также таких известных инновационных компаний, как Tesla Motors, SolarCity и других стартап-компаний.
"Стороны обсудили возможности сотрудничества в развитии чистой энергетики, газохимии, транспорта, медицины, сельского хозяйства, образования, IT. В частности, была рассмотрена возможность создания компании "Самрук Innovation" в Силиконовой долине", – говорится в распространенном сообщении.
Во время рабочего визита была презентована деятельность группы компании АО "Самрук-Қазына", представлена информация о предстоящей Международной специализированной выставке "Астана ЭКСПО-2017", о проекте "зеленый квартал" в столице РК, о проекте по производству солнечных панелей Kaz PV.
Представители Стэнфорда, SolarCity и Motors были приглашены в Казахстан для участия в Астанинском экономическом форуме в мае текущего года и обсуждения совместных проектов в рамках подготовки к EXPO 2017. Предложение было встречено с интересом в деловых и научных кругах Силиконовой долины. На встрече с членом совета директоров SolarCity и генеральным директором Motors Илоном Маском были разработаны несколько вариантов сотрудничества, выходящие за рамки участия в выставке.
Тела погибших в Турции казахстанцев доставили в Алматы
Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 24 тысячи
Казахстан планирует существенно нарастить производство товарного газа и электроэнергии к 2029 году
Поправки в Налоговый кодекс подписал Токаев
Президент утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Токаев подписал закон о цифровых активах
Водители автобусов в Семее решили начать неделю невыходом на работу
Отец пытался вскрыть себе вены на глазах у детей в Таразе
Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: осужден бывший полицейский
Астанчанин выбросил из окна 4-летнего племянника, зарезал тёщу и спрыгнул с 7-го этажа
Сбой в работе сайта по автокредиту объяснили в ФРП
У каждого вайнаха есть своя казахская история
Второе за сутки землетрясение произошло в Турции. Число жертв превысило тысячу человек
Из космоса опасные сигналы
Сразу в трех регионах Казахстана ощутили землетрясение
Жумангарин встретился с руководителем Wildberries
Подростку с кольцом в носу понадобилась помощь спасателей в Шымкенте
"Открыто ищут наркозакладки" – на видео очевидцев отреагировала полиция Талдыкоргана
Костанайцы стали меньше платить за тепло
В Мангистау выявили незаконную схему транзита автомобилей
Летевший в Баку самолет экстренно сел в Атырау
Токаев – Эрдогану: Казахстан готов оказать помощь братской Турции
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Льготное автокредитование: как подать заявку
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Почему уголовно-исполнительную систему Казахстана можно сравнить с утлым суденышком без парусов – об этом в эксклюзивном интервью «Казахстанской правде» рассказал доктор юридических наук, правозащитник, член Общественного совета по вопросам деятельности органов внутренних дел РК Куат Рахимбердин.
Комментируя прошедшие выборы в верхнюю палату Парламента, следует отметить, что в целом меняется функционал Сената. Полномочия каждой из палат благодаря конституционным изменениям четче разграничены. Законотворческая миссия будет возложена большей частью на Мажилис
Еще раз о кино
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
"Алматинец убил свою девушку и покончил с собой": полиция прокомментировала публикацию
Прекращены полномочия депутата Сената Андрея Лукина
Понаехавшие. Что думают о Казахстане сбежавшие от войны
Шымкентский ювелир Икрамжан Рафиков признан победителем Всемирного конкурса ремесленников Global Eco Artisan Awards 2022
Школьница совершила суицид в Алматинской области
Избивали и насиловали: похитители почти 20 дней удерживали 21-летнюю девушку в Алматинской области