​«Самрук-Қазына» выделил 42,2 млрд тенге на восстановление Арыса

С ходом работ в Туркестане и Арысе ознакомился председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» Ахметжан Есимов. Фонд «Самрук-Қазына» проводит работы по восстановлению 66 объектов социальной инфраструктуры в Арысе. В числе этих объектов – 36 детских садов, 17 средних школ, 8 медицинских учреждений.

В Туркестане фонд занимается строительством новых объектов: это музей им. Х. А. Яссауи, стадион на 7 тыс. мест, Конгресс-центр, Дворец школьников и другие.

Руководители подрядных организаций Туркестана и Арыса заверили председателя правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» Ахметжана Есимова, что строительные и восстановительные работы на объектах будут завершены в срок.

Напомним, единственным акционером фонда является Правительство Республики Казах­стан. Он был основан в 2008 году Указом Президента. Активы фонда составляют порядка 67 млрд долларов. В группу компаний АО «ФНБ «Самрук-Қазына» входят предприятия нефтегазового и транспортно-логистического секторов, химической и атомной промышленности, горно-металлургического комплекса, энергетики.