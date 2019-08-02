​«Самрук-Қазына» выделил 42,2 млрд тенге на восстановление Арыса

Свежий выпуск
674
Глеб Малых

С ходом работ в Туркестане и Арысе ознакомился председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» Ахметжан Есимов. Фонд «Самрук-Қазына» проводит работы по восстановлению 66 объектов социальной инфраструктуры в Арысе. В числе этих объектов – 36 детских садов, 17 средних школ, 8 медицинских учреждений.

В Туркестане фонд занимается строительством новых объектов: это музей им. Х. А. Яссауи, стадион на 7 тыс. мест, Конгресс-центр, Дворец школьников и другие.

Руководители подрядных организаций Туркестана и Арыса заверили председателя правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» Ахметжана Есимова, что строительные и восстановительные работы на объектах будут завершены в срок.

Напомним, единственным акционером фонда является Правительство Республики Казах­стан. Он был основан в 2008 году Указом Президента. Активы фонда составляют порядка 67 млрд долларов. В группу компаний АО «ФНБ «Самрук-Қазына» входят предприятия нефтегазового и транспортно-логистического секторов, химической и атомной промышленности, горно-металлургического комплекса, энергетики.

Популярное

Все
«Эпидемия» самостроя
Доброе сердце согреет
Коррупционное поле чудес
Отказ от прививок ведёт к эпидемии
Наркотики, которых не было
Отстояли бизнес. По следам нашего выступления
Строим дороги и аэропорты
«Просто не мог остановиться...»
Пример гражданской ответственности
Шахтеры были услышаны
Диплом не должен пылиться в углу
Все поручения выполнены
Фундамент будущего
Права банкрота
Казахстан избран в комитет всемирного наследия ЮНЕСКО
Исписавший памятник Денису Тену вандал помещен в центр психического здоровья
Реализация предвыборной программы президента РК: развитие села и сельского хозяйства
Воронка глубиной 17 метров образовалась на окраине Жезказгана
500 тысяч доз вакцины от кори доставили в Казахстан
Мошенничество на 12 млн тенге: казахстанца в розыске экстрадировали из Латвии
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Сборная Казахстана обыграла Сан-Марино
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Легковушка влетела под грузовик в Актобе: погибли 2 человека
Мошенничество на 10 млн тенге: бывшего замглавы УБОП осудили в Павлодаре
Более 180 тысячами тонн овощей запаслись СПК
Певец любви, патриотизма и свободы
Fitch подтвердил суверенный кредитный рейтинг Казахстана
Pfizer и Roche заходят на фармрынок Казахстана
Родные сестры пропали в Казахстане
Родители заплатят больше полумиллиона тенге за разгромленный детьми погост
7-летняя девочка пропала в Павлодарской области
Вертолет Ми-8 разбился на военном полигоне Узбекистана
Цены на рис в РК выросли сразу на 40%
Аида Балаева: Следует решительно пресекать любые факты насилия в отношении женщин и детей
"Хезболла" запустила 25 ракет по Израилю
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Один день из жизни страны
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Сколько этносов проживает в Казахстане
В Казахстане посчитали население
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»

Читайте также

От потребностей – до решений
Умному огонь – тепло, глупому – пожар
Блогеры как джокеры
Богатый «урожай»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]