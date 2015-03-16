Экономика
"Самрук-Қазына" вышел из состава акционеров ForteBank
Ксения Воронина
В марте АО "ФНБ "Самрук-Қазына" полностью вышло из состава акционеров ForteBank, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Kapital.kz.

"3 марта 2015 года ФНБ "Самрук-Қазына" произвел отчуждение принадлежавших ему 6 955 185 простых акций (0,01% от общего количества размещенных простых акций) и 1 335 989 привилегированных (51% от общего количества размещенных привилегированных акций) акций ForteBank в пользу крупного акционера банка – господина Булата Утемуратова. В результате сделок ФНБ "Самрук-Қазына" полностью вышел из состава акционеров ForteBank", – сообщили в банке.

К слову, на 1 января 2015 года доля Булата Утемуратова составляла: 74,84% от общего количества размещенных простых акций, 20,02% от общего количества размещенных привилегированных акций банка. 

После того, как фонд продал свою часть в капитале банка Булату Утемуратову, его доля составила: 74,85% от общего количества размещенных простых акций, 71,02% от общего количества размещенных привилегированных акций банка.

В целом, сумма сделки по приобретению Булатом Утемуратовым акций у госфонда превысила 4 млрд 755 млн тенге.

Отмечается, что в 2009–2010 годах ФНБ "Самрук-Қазына" получил контроль над "Альянс Банком", "Темірбанком" и "БТА Банком", которые прошли процедуру реструктуризации задолженности. Руководство фонда неоднократно заявляло о намерении выйти из капитала банков по мере появления инвестора, готового выкупить у него акции финансовых институтов.

В прошлом году госфонд завершил сделку по продаже своего мажоритарного пакета акций "Темiрбанка" и полностью вышел из капитала банка. В мае 2014 года Булат Утемуратов заплатил 35,7 млрд тенге за порядка 80% акций "Темiрбанка" и 1,5 млрд тенге за 16% акций "Альянс Банка". Ранее уже сообщалось, что он также планировал выкупить оставшийся 51% акций в "Альянс Банке" у ФНБ "Самрук-Қазына".

Госхолдинг постепенно освобождался от банковских активов. В июле 2014 года "Казкоммерцбанк" и предприниматель Кенес Ракишев объявили о завершении сделки по приобретению акций "БТА Банка". В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями "Казкоммерцбанк" и Кенес Ракишев приобрели у ФНБ "Самрук-Қазына" по 46,5% акций "БТА Банка" – каждый. Одновременно "Самрук-Қазына" передал оставшуюся в БТА долю в 4,26% "Казкому" по Договору доверительного управления, что обеспечило банку более 50% голосов и операционный контроль над БТА.

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