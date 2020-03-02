"Samruk-Kazyna Trust" запустил социальный ролик ко Дню благодарности
Ежегодно 1 марта в Казахстане отмечается как День благодарности. Этот праздник призывает людей выражать благодарность своим близким и всем окружающим, символизирует доброту и открытость, выражение благих намерений по отношению друг к другу. Специально ко Дню благодарности Фонд развития социальных проектов "Samruk-Kazyna Trust" запустил социальный ролик, рассказывающий о людях, которые получили благотворительную помощь через различные социальные проекты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Фонда.
В сюжете ролика – судьбы разных поколений. Как живется тем, чья жизнь – это ежедневная борьба с препятствиями, работа по преодолению себя, поиск новых возможностей? И как может измениться их жизнь благодаря работе благотворительных организаций Казахстана и специальных центров?
Дияс Азбергенов, генеральный директор Фонда "Samruk-KazynaTrust": "Этим роликом мы хотели сказать "спасибо" всем нашим благополучателям, партнерам, благодаря которым и ради которых мы создаем наши проекты. За время нашей работы мы преодолели миллионный рубеж. Более 1 000 000 человек стали нашими бенефициарами и получили благотворительную помощь. Все они – простые граждане из самых разных уголков нашей страны. Нам важно, чтобы помощь получил каждый человек, который в ней нуждается. В честь праздника мы спросили людей самых разных возрастов и профессий, кого бы они хотели поблагодарить в этот день, и получили очень много добрых и теплых отзывов".
Аружан Саин, руководитель ОФ "Добровольное общество "Милосердие", Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан: "Самая большая благодарность для меня, это то, что люди вокруг могут дарить друг другу безусловную Веру в добро. Однажды, мы получили письмо благодарности от папы ребенка, который был прооперирован благодаря проекту "Подари детям Жизнь". Он писал, что когда его сын заболел, ему сказали, что шансы выжить ничтожно малы. Ребенку требовалась сложная операция, которую в Казахстане не делали. Родители обратились в ОФ "ДОМ", и через несколько дней им сообщили, что они могут выезжать в зарубежную клинику. Отец малыша не верил, что такое возможно. Когда спустя месяц мальчик вернулся здоровый и жизнерадостный, отец пообещал себе, что в благодарность за помощь, поддержку в самую трудную минуту, он вырастит сына порядочным и честным человеком, чтобы он был полезен своей стране и людям".
Айнур Нурхожаева, руководитель Реабилитационного центра "Қасиетті жол": "Вы помогаете зажечь искорку Любви в маленьком сердечке наших детей, искорку Надежды в глазах самоотверженных родителей, и искорку Веры у каждого, кто работает в "Қасиетті жол". Чудо есть, результат обязательно будет! Безграничное спасибо вам, дорогие друзья, от имени Реабилитационного центра "Қасиетті жол", от матери, от человека, любящего свое дело!"
Айкен Нурсеитова, заведующая Кабинетом психолого-педагогической коррекции №2 г.Актобе: "Я благодарю детей и их родителей, которые посещают наш Кабинет коррекции за их веру и надежду на лучшее будущее. Именно это мотивирует нас развиваться в профессиональном и человеческом плане. Я, как специалист, работающий с особыми детьми, чувствую свою личную ответственность за детей, которые приходят ко мне за помощью, и в своей работе всегда стремлюсь, чтобы помощь была своевременной, качественной и эффективной".
Элина Коняхина, ученица 2 "В" класса: "Я благодарю маму за то, что она добрая и ухаживает за нами, и за то, что она всегда поддерживает, когда нам трудно. Ей можно рассказать все секреты. А папу благодарю за то, что он копит деньги на всю семью. И еще спасибо тем, кто придумал дворовые клубы "Замандас". Там я могу бесплатно заниматься танцами и рисованием".
Сюзан Сайед, волонтер из Караганды: "Я бы хотела сказать "спасибо" проекту "Жеңіс" и своим друзьям-волонтерам. Это счастье - осознавать, что тысячи людей по всей стране могут быть объединены одним желанием, одной идеей – помогать людям! Благодаря проекту, я вовлеклась в это общее движение "добрых дел", и не жалею об этом. А еще я выражаю благодарность нашим дорогим ветеранам за то, что они подарили нам мир".
Зульфия Габидуллина, абсолютная чемпионка Паралимпийских игр, капитан Паралимпийской сборной Казахстана: "Я хочу выразить благодарность всем казахстанцам, которые болеют за меня во время моих выступлений. Благодарю моих родных и близких за их поддержку. Моего тренера Бейсембаева Саттара Ергалиевича за то, что заставил меня поверить в свои силы. Я благодарна всем людям за их отзывчивость и готовность помочь!"
Светлана Шрейдер, мама "особенного" ребенка: "Для нас большое счастье - посещать секции по адаптивной физкультуре. Ведь занятия спортом придают уверенности в себе, и это здорово, что у деток расширяются границы возможностей. Кто сказал, что они ограничены? Я чувствую невероятную гордость за победы моей дочери Арианы и благодарна всем тренерам, которые вкладывают в моего ребенка всю душу и болеют за нее не меньше чем мы, родители".
Аруа Бейхари, чемпионка мира среди юниоров по танцам на колясках: "Я думаю, что быть благодарным и уметь благодарить – это очень важные качества в человеке. Я всю жизнь благодарю всех вокруг – маму, которая подарила мне жизнь. Докторов, которые не раз спасали меня. Друзей, которые готовы поддерживать в любой момент. Учителей, которые не отделяют меня от других детей. Я благодарна за возможность расти и развиваться в стране, где есть все возможности для этого".
Абылай Мустафин, гранд-чемпион Международной олимпиады по ментальной арифметике: "Меня зовут Абылай. Я ученик 4 класса школы-гимназии №10 г.Нур-Султан. Моя мечта - стать известным математиком, ученым. Я уверен, что смогу добиться своей цели. Для этого я много занимаюсь, участвую и побеждаю на международных олимпиадах. В этом мне помогают мои родители и учителя. Я очень благодарен им за это".
Севара Нурматова, руководитель швейной мастерской ОО "Молодежное общество инвалидов" г.Тараз: "Я каждый день говорю "спасибо" судьбе за те возможности, что она мне посылает, за то, что подарила мне шанс попасть в такую семью как "Молодежное общество инвалидов г.Тараз", ведь благодаря моей работе и моему замечательному руководителю, я стала счастливой. И, конечно, благодарю свою дочь за то, что стала смыслом моей жизни".
Минэнерго предупредило казахстанцев о вирусной рекламе в соцсетях
Химическая промышленность Казахстана: что мешает конкурентоспособности?
Молоко из золота? А ведь летом трава летом бесплатная...
Необходим фискальный контроль?
Чиновница в областном управлении образования потребовала прекратить ходить по кабинетам и не портить ей статистику
Жилищная реформа обнажила кучу проблем жилищного фонда Костаная. И если весной головной болью председателей ОСИ были «плачущие» дырявые крыши и сырые подвалы, то под занавес лета всплыли новые «сюрпризы»
А снится нам… цена у дома
Контроль над пассажирскими и грузоперевозками усилят в Южном Казахстане
Туристов манит красота
Слова Абая звучат на венгерском
«Бородатые» объекты Атырау
Героев шахматной олимпиады торжественно встретили в Алматы
Юг. Перовск. До революции
Беда от шведских роботов
Поэзия – властитель языка
Казахстанки – в пятерке лучших
Отчет перед избирателями
Судьба Арала
В долине лотоса
На четвертые сутки...
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Экосистема инноваций
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Полицейского убили в Актау
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 августа
Новая жизнь Второго Павлодара
Кандидаты в сенаторы зарегистрированы
Казахстан устанавливает безвизовый режим с еще одной страной
Подкралась старость незаметно
В реальности маслихаты превратились в филиалы акиматов – директор Института евразийской интеграции
Извилистые пути туристических троп
Кто ж его снесет? Он же памятник!
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Генсек ССАГПЗ – Смаилову: У стран Персидского залива большие планы по инвестированию в Казахстан
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
На речном причале судна отворчали...
Региональные сельхозярмарки стартуют в Нур-Султане – расписание
По дороге из Суыксая
Утекает бензин мимо розницы
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Конституционный суд: риски и ожидания
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы