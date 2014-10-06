Экономика "Самрук–Қазына" вдвое сократит количество дочерних компаний Айнур Курамысова

АО "ФНБ "Самрук–Қазына" в ближайшие 3 года вдвое сократит количество дочерних компаний, заявил глава фонда Умирзак Шукеев, передает корреспондент Kazpravda.kz.



"Предстоит пересмотреть все системы ключевых показателей деятельности всех инвестиционных и операционных стратегий дочерних компаний. Предлагается произвести тотальную ревизию активов фонда, определить оптимальную структуру портфеля путем реструктуризации, приватизации, слияния, поглощения, избавиться от неэффективных активов. Мы ставим задачу – в ближайшие 3 года сократить количество компаний фонда с 600 до 300, количество уровня иерархии управления – с 9 до 4. Для всех дочерних компаний будет установлен нижний предел внутренней нормы прибыли, привлечения частных компаний в качестве партнеров, а также трансферта новых технологий", – сказал глава ФНБ на форуме трансформации "Самрук–Қазына".



Вместе с тем, отметил он, разработан новый корпоративный кодекс фонда, проведено полное обновление уставов дочерних компаний, перераспределены полномочия в пользу совета директоров, расширено количество независимых директоров, имеющих международный опыт.



"Мы являемся работодателем для более чем 350 тысяч человек. Фонд напрямую добавляет 2,5 триллиона тенге к ВВП страны. Около четверти всех (операций с инвестициями – Прим. автора) инвестиций в Казахстане осуществляется дочерними компаниями фонда. Становится понятно, что без модернизации "Самрук–Қазына" невозможна модернизация страны", – отметил глава фонда, добавив, что ФНБ недавно завершил реализацию антикризисной программы и доказал свою способность мобилизоваться для реализации масштабных задач.



"Мы успешно провели операцию по стабилизации ряда системообразующих банков, успели выйти из их капитала, выделили из своего состава холдинг "Байтерек", приняли стратегию развития и вернулись к своей первоначальной миссии индустриального холдинга", – отметил он.



Также, добавил Умирзак Шукеев, по поручению Главы государства на работу по трансформации бизнеса привлечены специалисты международного уровня.