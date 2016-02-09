​Samsung – официальный партнер ЭКСПО-2017

Samsung во всем мире славится своими передовыми технологиями, инновациями и новыми разработками, поэтому, по словам главы НК «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжана Есимова, совместная работа окажется весьма полезной.

– Без сомнения, ЭКСПО-2017 является знаковым событием для Казахстана. Это молодое, динамично развивающееся государство, которое является лидером в своем регионе, – сказал президент компании Samsung Electronics Central Eurasia Юн Чол Вунг. – Samsung, будучи мировым лидером в области инноваций, имеет возможность оказать содействие проведению этого знаменательного события. Благодаря совместным усилиям, проект ЭКСПО-2017 принесет огромный успех, и Астана войдет в список самых выдающихся столиц мира, – подчеркнул гость.

Как было заявлено на встрече, в дальнейшем нацкомпания «Астана ЭКСПО-2017» и компания Samsung Electronics Central Eurasia намерены проводить совместные мероприятия в целях продвижения Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017».

Напомним, уже порядка 10 крупных компаний привлечены в качестве спонсоров, такие как консорциум NCOC, Shell, Air Astana, компания CISCO, Saint-Gobain, АО «Казкоммерцбанк», АО «Самрук-Энерго», АО «Казпочта».