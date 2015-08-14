Самую красивую модель Центральной Азии выберут в Алматы

Общество
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Фото: Иннара Юсупова/Агентство OK-models
23 сентября в Алматы состоится отборочный тур конкурса среди моделей Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана – Face of Central Asia, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ИА AlmatyNews.

Это мероприятие является частью крупнейшего международного конкурса Asia Model Festival, который проводится в Южной Корее на протяжении 10 лет, передает пресс-служба управления культуры города Алматы. 

В отборочном туре примут участие более 30 самых красивых юношей и девушек. Прошедшие в финал модели получат денежный приз в размере 200 тыс. тенге, а также возможность поехать на Гранд-финал Asia Model Festival в Сеул. Казахстанские модели уже принимали участие в Гранд-финале Asia Model Festival в апреле 2015 года. Тогда наша соотечественница, 16-летняя Иннара Юсупова, стала обладательницей Гран-при конкурса и звания Face of Central Asia. Специально для участия в мероприятии наряды для наших конкурсантов сшила казахстанский фэшн-дизайнер Аида Кауменова. 

Отметим, по словам организаторов, Asia Model Festival – это прекрасная возможность для культурного обмена представителей разных стран. Южная Корея, Китай, Япония, Таиланд, Вьетнам, Индия, Сингапур и Камбоджа – каждый год жюри конкурса выбирает самых лучших моделей из более чем 15 стран Азии. Впервые в этом году к ним присоединились Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан. 

Между тем в Сеуле ежегодно, по случаю проведения указанного международного конкурса, корейская ассоциация модельного бизнеса устраивает грандиозное шоу, зрителями которого становятся более 5 тыс. зрителей. Церемония вручения наград Asia Model Festival транслируется в прямом эфире в 127 странах мира, а участие в конкурсе в качестве жюри принимают актеры, ведущие деятели в мире моды и индустрии красоты. Так, одну из церемоний Asia Model Festival посетил легендарный дизайнер обуви Джимми Чу. Кроме того, свои коллекции нарядов на фестивале в разное время представляли знаменитые модельеры Анна Суи, Леа Сон и другие.

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