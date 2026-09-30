Самую высокую ветряную турбину в мире построили в Германии

Ввести установку в эксплуатацию планируют в ноябре, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

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Ветряная турбина, строительство которой ведется на востоке Германии, во вторник достигла полной высоты - 365 метров. По данным компании-разработчика, теперь это самая высокая ветряная турбина в мире.

Компания Gicon, планирующая ввести установку в эксплуатацию в ноябре, сообщила, что проектной высоты удалось достичь благодаря «удлинению внутренней башни турбины» с использованием специальной системы подъема на тросах.

Теперь турбина в Шипкау, в федеральной земле Бранденбург, оснащенная лопастями ротора, стала вторым по высоте сооружением Германии. Она всего на три метра ниже Берлинской телебашни.

По данным Gicon, установка рассчитана на использование более сильных и стабильных ветров на большой высоте. Благодаря этому она должна вырабатывать вдвое больше энергии, чем обычная ветряная турбина.

Гигантская установка построена среди примерно 50 других турбин на ветропарке в Шипкау, созданном в 2000 году. По словам одного из руководителей проекта, новая турбина сможет обеспечивать электроэнергией около 7500 домохозяйств.

Турбину установили в регионе, который исторически был центром угледобычи. Однако в соответствии с климатическими целями Германии расположенные здесь огромные открытые угольные разрезы постепенно закрываются.