​Самые обаятельные и привлекательные

Кстати, вы не задумывались, почему в основе всех классических романов, вплоть до революционного ХХ века, лежала женская любовь, причем чаще всего несчастная? (Действительно, что про счастье писать, ведь все счастливые семьи, если верить классику, похожи одна на другую? А значит, особого интереса для беллетриста не представляют. Другое дело, когда кипят страсти, когда сердце рвется в клочья, и рыдания наполняют грудь – вот тут есть, где размахнуться писательскому перу).

А все крутилось вокруг любви, потому что женщинам, особенно молодым и незамужним, просто нечем было заняться, вот и заводили романы в ожидании «принца на белом коне», и как итог – замужество, чаще всего тоже несчастливое, потому что симпатия или антипатия девушки не всегда принимались во внимание, преобладали меркантильные интересы: какое приданое дадут за невестой. Женщине были закрыты двери не только в политику (если только она не королевских кровей), но и к образованию (вспомним, что даже гениально одаренную Софью Ковалевскую приняли в университет в виде исключения). Женщинам не позволялось занимать государственные должности и руководящие посты в частных компаниях.

Первый раз женщины громко заявили о своих правах более 160 лет назад, пройдя «маршем пустых кастрюль» по улицам Нью-Йорка. Но это был, так сказать, пробный камень, на уровне кухонь. Лед тронулся 15 марта 1907 года, когда в финский сейм впервые в мире были избраны женщины-парламентарии. Слабый пол получил законное право голосовать и избираться наравне с мужчинами. Мужской политический истеблишмент вынужден был потес­ниться. Лучшие представительницы женской половины доказали, что они способны взять на себя проблемы и трудности, которые раньше считались привилегиями мужчин. И сегодня нас не удивляют женщины-президенты, политики, военные, ученые, философы, писатели…

Впрочем, претендуя на равенство с мужчинами в обществе, женщины остаются хранительницами домашнего очага. Поэтому, с одной стороны, они добились социальной свободы, но с другой, забот у них явно прибавилось. Предвижу злорадную мужскую ухмылку, дескать, за что боролись, на то и напоролись. Но, в конце концов, каждый ищет дело по душе, хотя, как показывает жизнь, можно совмещать «приятное с полезным»: деловую и политичес­кую активность с материнством. Например, мало кто знает, что в шведском парламенте есть специальная комната для кормящих матерей. Поэтому вопрос о том, может ли женщина наравне с мужчиной занимать высокие посты и не уронить себя в кругах интеллектуалов, стал уже риторическим. Более того, как показывает практика, женщины во власти работают подчас более эффективно, чем мужчины, и более последовательны в достижении поставленных целей.

Что же касается нашей страны, то, по данным статистики, в прошлом году удельный вес женщин на руководящих должностях в общей численности государственных служащих составил 9,7%. Если честно, маловато. Выше доля женщин в парламенте – 20,8%. Для сравнения: в той же Финляндии половина кабинета министров – женщины. В Швеции – 57%. Кстати сказать, по последним данным всемирного индекса Global Gender Gap, скандинавы занимают в этом рейтинге первые пять мест. Впереди – Исландия, за ней – Финляндия, Норвегия, Швеция и Дания.

Возвращаясь к нашей стране, надо отметить, что у нас лучше всего женщины представлены в бизнесе – 50%. Женщины руководят 42% предприя­тий малого и среднего бизнеса, их вклад в формирование ВВП страны достигает 40%. В общем, женщины доказали, что проблемы мирового характера подвластны не только грубым, жестким, критичес­ким мужским умам, но и хрупким, нежным женским сердцам. Хотя, если серьезно, то большинство наших проблем – это не проб­лемы отдельно мужчин или женщин. Это проблемы нашей общей жизни, и решать их надо вместе.