Самые обаятельные и привлекательные

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​Инеш БЕРЖАНОВА

Надо сказать, что каждая женщина ждет и готовится к этому событию по-разному. И если одни спешат в магазин за покупками для себя любимой, то другие бегут к парикмахеру-визажисту. Но все однозначно хотят выглядеть в эти дни только на сто процентов – чтобы, как в том фильме про девчат, «встречные ребята бы так и падали, и сами собой в штабеля бы укладывались».

…А ведь и вправду – укладываются. Не в прямом смысле слова, конечно. Но тем не менее. Словно по мановению волшебной палочки – всегда важные и серьезные наши мужчины становятся такими галантными и обходительными, чуткими и внимательными, что просто диву даешься, как же мы мало знаем о них.

Чего только стоят улыбки прохожих незнакомцев, соседей – представителей сильного пола. Кто-то дверь откроет, кто-то улыбнется, а иной кавалер и комплиментом одарит. Ну согласитесь – приятно.

О коллегах вообще разговор отдельный. Мужчины, разделяющие с нами премудрости производственного процесса, одномоментно вдруг замечают, насколько прекрасны все женщины в коллективе. И в этот раз, уж будьте уверены, от их, казалось бы, всегда рассеянного внимания не ускользнет ни сделанная прическа, ни маникюр.

Однако ни с чем не сравнимое удовольствие 8 Марта мы все-таки получаем дома, от самых близких мужчин. Ведь только они так особенно могут приготовить нам завтрак, ну если не в постель, то хотя бы на кухне. А пойдет разговор об уборке, так и в этом деле им равных, пожалуй, не сыщешь. И неважно, что все носки, ими найденные в квартире, позже окажутся вместе со стиранным вашим постельным бельем. Главное, делалось это с любовью. А значит, и вы не скупитесь на похвалы. Мужчины, по своим знаю, даже самые маленькие из них, ради этого горы могут свернуть.

Тем более, что и 9 марта не за горами. Праздник закончится, а вам так захочется продолжения, того же заботливого отношения к вашей королевской персоне, того же джентльменского обращения, внимания, понимания, чуткости. Только всегда ли потом мы получаем то, что хотим?

Правда, думается мне, что это вовсе не по вине мужчин. Дело, скорее, в нас, успевших вновь одеть на себя свой будничный серый костюм, едва причесавшихся наспех уже перед выходом из квартиры. И как после этого дамам, скукожившимся, словно старый рваный башмак, рассчитывать на комплименты? Хотя если подумать, то даже внешний вид не играет первостепенной роли. Потому что пропадает главное – блеск в глазах, радость от предвкушения позитивных эмоций. А ведь это и есть тот самый секрет, который и придает женскому образу загадочности и неповторимого совершенства.

И это при том, что в принципе не изменяется ничего вокруг. Те же люди и те же заботы, тот же дом и та же работа. Так, может быть, стоит самим изменить отношение к будням? Ведь быть обаятельной и привлекательной каждый день в году гораздо интереснее, чем только 8 Марта.

Давайте попробуем, думаю, нам понравится… 

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