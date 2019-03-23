Самые тяжелые времена для восстановления Казахстана достались Назарбаеву – Елена Порсева

Общество
1309
Представители общественности продолжают комментировать решение Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева и благодарить его за современный независимый Казахстан со всеми его успехами и достижениями, передает Kazpravda.kz.

Так, свое мнение выразил член Ассамблеи народа Казахстана, председатель клуба ведущих журналистов при АНК Алматинской области Атсалим Идигов.

«Нурсултан Абишевич – архитектор независимого Казахстана и его основатель. Основал в Великой степи нашу прекрасную столицу Астану, которой сегодня восхищается мир и гордимся мы. По праву наша юная столица достойна носить имя Первого Президента Нурсултан, который по сути, сделал реальностью мечту знаменитого хана Абылая: построил государство, установил мир, воздвиг город в степи», - сказал Идигов.

Также решение Нурсултана Назарбаева прокомментировал председатель областного татарского культурного центра «Туган тель» Руслан Валишанов.

«В истории независимого Казахстана молодая столица Астана и имя Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева неразрывно связаны. Это очевидно как для казахстанцев, так и для политических и деловых кругов, широкой общественности, научного и культурного мира ближнего и дальнего зарубежья. Сегодня, можно с уверенностью утверждать, никто не может оспорить факт создания новой столицы Президентом страны Н.А. Назарбаевым. Роль Президента Н.А. Назарбаева в становлении и развитии города в качестве столицы молодого государства трудно переоценить», - поделился он.

В свою очередь председатель польского этнокультурного объединения "Полония" Елена Порсева отметила нелегкий период из истории страны, пришедшийся на годы правления Нурсултана Назарбаева.

«Я полностью поддерживаю переименование нашей столицы в НурСултан. Наш Президент заслуживает, чтобы столица носила его имя. Самые тяжелые времена достались нашему Президенту для восстановления Казахстана, за что мы его любим и уважаем. Он человек с Большой буквы. И столица достойна носить его имя», - отметила Порсева.

«Наш Елбасы заслужил увековечивания своего имени на главных улицах страны своим трудом, мирным небом над страной. Мы поддерживаем эту инициативу», - подчеркнула председатель областного славянского движения Наталья Белик.

Популярное

Все
Десятки тонн овощей, выращиваемых в теплицах, замерзли в Шымкенте и Туркестанской области
Коммунальщики Алматинской области жгут старые автомобильные покрышки, чтобы отогреть перемерзший водопровод
Действительность нашей жизни – торговля людьми. Кто в зоне риска?
В трагические дни января 2022 года Талдыкорган облетела тяжелая весть: совершено нападение на СИЗО
В режиме инфляционного таргетирования
Легализация иностранных автомобилей стартовала в Казахстане
Практически все страны Центральной Азии и Ближнего Востока столкнулись нынешней зимой с нехваткой электроэнергии и тепла
Внеплановые последствия плановой операции
Один шаг – и ты в полиции
Мир образов и слов
Роспуск Мажилиса Президентом стоит рассматривать как символический акт стремления к скорейшему обновлению политической системы, поскольку у казахстанцев есть запрос на реальные изменения
По новым правилам и нормам
Взяли дело в свои руки
В поиске новых идей
Россыпь наград
Определилось итоговое место Казахстана в медальном зачете зимней Универсиады
Взрыв без огня
В Кызылорде построят дома для тех, кто пока проживает в аварийных и ветхих жилищах, а также решат вопрос с надежным водоснабжением нового жилого массива «Байтерек»
Сборная Казахстана по хоккею разгромила команду Японии на Универсиаде в США
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 января
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Комментируя прошедшие выборы в верхнюю палату Парламен­та, следует отметить, что в целом меняется функционал Сената. Полномочия каждой из палат благодаря конституционным изменениям четче разграни­чены. Законотворческая миссия будет возложена большей частью на Мажилис
Школьница совершила суицид в Алматинской области
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Понаехавшие. Что думают о Казахстане сбежавшие от войны
Гарвардские студенты будут стажироваться в Казахстане
Яблоки на снегу
Мёд нелегально изготавливали в ванне в квартире Атырау
"Алматинец убил свою девушку и покончил с собой": полиция прокомментировала публикацию
Полина Тырина поет на 11 языках. Без акцента!
Крушение самолета в Непале: пассажир снял на видео последние секунды полета
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
Посольство Мексики планируют открыть в Казахстане
Еще около 5 млн га сельхозземель планируют вернуть государству в этом году
Этапы избирательного цикла
Льготные займы фермерам: животноводы встают в очередь. Подтянутся ли растениеводы?
Капшагайская «бетонка» представляет опасность. Чуть ли не каждый день здесь бьются машины
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Мобильное приложение "Enbek" запустили в Казахстане
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана

Читайте также

Общество , Здравоохранение , COVID
Коронавирус: проник ли "кракен" в Казахстан
Политика , Общество
Сколько казахстанцев смогут проголосовать на предстоящих вы…
Общество , США
В МИД рассказали о попытках казахстанцев нелегально выехать…
Общество
Серийного мошенника задержали в Туркестанской области

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]