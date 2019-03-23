Самые тяжелые времена для восстановления Казахстана достались Назарбаеву – Елена Порсева

Представители общественности продолжают комментировать решение Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева и благодарить его за современный независимый Казахстан со всеми его успехами и достижениями, передает Kazpravda.kz
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Так, свое мнение выразил член Ассамблеи народа Казахстана, председатель клуба ведущих журналистов при АНК Алматинской области Атсалим Идигов.
«Нурсултан Абишевич – архитектор независимого Казахстана и его основатель. Основал в Великой степи нашу прекрасную столицу Астану, которой сегодня восхищается мир и гордимся мы. По праву наша юная столица достойна носить имя Первого Президента Нурсултан, который по сути, сделал реальностью мечту знаменитого хана Абылая: построил государство, установил мир, воздвиг город в степи», - сказал Идигов.
Также решение Нурсултана Назарбаева прокомментировал председатель областного татарского культурного центра «Туган тель» Руслан Валишанов.
«В истории независимого Казахстана молодая столица Астана и имя Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева неразрывно связаны. Это очевидно как для казахстанцев, так и для политических и деловых кругов, широкой общественности, научного и культурного мира ближнего и дальнего зарубежья. Сегодня, можно с уверенностью утверждать, никто не может оспорить факт создания новой столицы Президентом страны Н.А. Назарбаевым. Роль Президента Н.А. Назарбаева в становлении и развитии города в качестве столицы молодого государства трудно переоценить», - поделился он.
В свою очередь председатель польского этнокультурного объединения "Полония" Елена Порсева отметила нелегкий период из истории страны, пришедшийся на годы правления Нурсултана Назарбаева.
«Я полностью поддерживаю переименование нашей столицы в НурСултан. Наш Президент заслуживает, чтобы столица носила его имя. Самые тяжелые времена достались нашему Президенту для восстановления Казахстана, за что мы его любим и уважаем. Он человек с Большой буквы. И столица достойна носить его имя», - отметила Порсева.
«Наш Елбасы заслужил увековечивания своего имени на главных улицах страны своим трудом, мирным небом над страной. Мы поддерживаем эту инициативу», - подчеркнула председатель областного славянского движения Наталья Белик.