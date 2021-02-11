Общество
Самые востребованные госуслуги среди населения назвали в МВД РК
Айдана Демесинова
В Министерстве внутренних дел РК назвали самые востребованные госуслуги среди казахстанцев, сообщает Kazpravda.kz.

По данным министерства, на сегодня из 40 услуг, оказываемых органами внутренних дел, автоматизировано 38 (95%). В 2020 году органами внутренних дел было оказано 8 млн 937 тыс. государственных услуг. Из них более 8,5 млн услуг граждане получили в электронном виде на портале egov.kz, а так же в центрах обслуживания населения и только 387,5 тыс. услуг оказано в бумажном виде при обращении в подразделения полиции.

"Самые востребованные из них: регистрация автотранспорта (2 млн 366 тыс.), выдача документов, удостоверяющих личность (2 млн 253 тыс.), водительских удостоверений (986 тыс.), а также регистрация граждан по месту жительства (2 млн 067тыс.)", - говорится в сообщении.

Цифровизация, как считают в ведомстве, повышает эффективность работы, упрощает процессы и сокращает сроки предоставления госуслуг гражданам, а также исключает прямые контакты сотрудников с населением и снижает коррупционные риски.

Как отметил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, основными принципами работы МВД в части оказания государственных услуг являются их автоматизация, оперативность, прозрачность и снижение коррупциогенности.

"Сегодня все наши шаги направлены на улучшение качества государственных услуг. Главное, чтобы люди могли получать их быстро и без волокиты, не выходя из дома или офиса. Более того, отследить объективность и своевременность на каждом этапе принятия решения" - подчеркнул глава ведомства.

Помимо этого, цифровизация позволяет оказывать услуги композитно, то есть, по одному заявлению можно получить сразу несколько взаимосвязанных услуг (всего 9 видов услуг, из них 7 введены в 2020 году).

Так, трудовому иммигранту одновременно с выдачей разрешения на работу в домашнем хозяйстве граждан (т.н. "трудовой патент") оформляются ИИН и разрешение на временное проживание. Раньше каждая из этих услуг оказывалась отдельно.

"Автоматизация учета и сведений, интеграция информационных систем различных государственных органов позволила упразднить ряд услуг, оказываемых ведомством. Например, с 1 ноября 2019 года отменена адресная справка с места жительства (ежегодно выдавалось до 10 млн), в январе 2020 года отменена регистрация иностранцев, временно пребывающих в стране (ежегодно 1,2 – 1,6 млн). Теперь все эти сведения государственные органы получают напрямую из информационных систем, а граждане – через мобильные приложения в смартфонах", - добавили в пресс-службе МВД.

Упразднены регистрационно-экзаменационные подразделения полиции, теперь снять с учета и зарегистрировать автотранспорт, выбрать государственный номерной знак и заказать доставку готовых документов можно дистанционно, все проверки по базам МВД автоматизированы.

Работа по упрощению процессов оказания государственных услуг, повышению их качества и доступности населению, исключению административных барьеров и условий для коррупции в системе органов внутренних дел будет продолжена.

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