Самые высокие оклады

Помимо «дорогих» вакансий в Алматы максимальные предложения по зарплате пришлись на Мангыстаускую и Атыраускую области – там порог предложений колеблется от 10 до 15 тыс. долларов. Наименьший в этом дорогом списке оклад в 2013 году предлагался в Акмолинской области. Вакансия на должность инженера-дорожника/начальника участка оценивалась в 450 тыс. тенге.

Наиболее «весомые» вакансии предлагались для представителей высшего менеджмента в финансовых и производственных сферах. Самый же распространенный наивысший оклад во всех регионах Казахстана в 2013 году составил 500 тыс. тенге.

Уак МАНБЕТЕЕВ