"Самые жесткие меры" примут в отношении операторов, продающих "на сторону" льготное дизтопливо

По словам премьера, нельзя допускать спекуляции и создания искусственной нехватки дизтоплива.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Вопросы подготовки к весенне-полевым работам рассмотрели на заседании Правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

О готовности регионов к посевной кампании проинформировали акимы Жамбылской области Нуржан Нуржигитов и Жетысуской области – Бейбит Исабаев, а также первый заместитель акима Акмолинской области Малгаждар Таткеев.

Заслушав выступающих, премьер-министр подчеркнул, что для обеспечения весенне-полевых работ приняты все необходимые меры. В частности, выделено льготное дизтопливо, запланировано финансирование форвардного закупа и субсидирования. Всего на предстоящую кампанию предусмотрено 140 млрд тг.

«Предоставляемая господдержка требует выполнения определенных условий и со стороны фермеров. Это неукоснительное соблюдение агротехнологий, своевременное внесение удобрений и средств защиты растений», - сказал Алихан Смаилов.

Глава Правительства акцентировал внимание на том, что объем внесения удобрений по республике составляет только 26% от научной потребности. При этом в стране функционируют 12 заводов по производству удобрений, а государство субсидирует фермерам приобретение такой продукции.

«Необходимо все эти производства ориентировать прежде всего на отечественный рынок. По оценкам экспертов, из-за недостаточного внесения минеральных удобрений на поля наши аграрии ежегодно недобирают около 10 млн тонн высококачественной пшеницы. Это почти половина собираемого урожая», - указал он.

В то же время, по словам премьера, есть потери от деградации почв и засорения полей сорняками. Кроме того, недостаточно проработаны механизмы по уменьшению площадей влагоемких культур, не проведена правильная разъяснительная работа среди фермеров, не предложены альтернативные варианты ведения дальнейшей деятельности. В связи с этим Минсельхозу совместно с другими госорганами и акиматами регионов поручено активизировать работу в данном направлении.

Глава Правительства указал, что особый контроль должен быть и в части распределения льготного дизтоплива.

«Нельзя допускать спекуляции и создания искусственной нехватки. В отношении операторов, которые продают распределенное дизтопливо «на сторону», нужно принять самые жесткие меры», - подчеркнул Алихан Смаилов.

По его словам, требуется создать базу данных сельхозтоваропроизводителей в территориальном разрезе с данными по общей площади посевных земель и потребности в ГСМ.

В заключение премьер-министр обозначил необходимость принять меры по организации фитосанитарных мероприятий, работ по внесению удобрений, обеспечению южных регионов республики поливной водой, а также посеву необходимого объема социально значимых и кормовых культур.