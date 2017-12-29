Самые знаковые события в Казахстане в 2017 году

Уходящий 2017 год войдет в историю Казахстана, ведь он был настолько богат на знаковые события. Наша столица стала объектом мирового внимания во время проведения международной специализированной выставки ЭКСПО – 2017, был открыт банк низкообогащенного урана МАГАТЭ и многое другое. Все это напрямую влияет на развитие экономики Казахстана и корреспондент Kazpravda.kz решил вспомнить, какие самые важные события произошли в стране в 2017 году.В июле 2011 года Казахстан направил заявку в Международное агентство по атомной энергетике об открытии банка низкообогащенного урана. Спустя четыре года было подписано Соглашение между Правительством Республики Казахстан и МАГАТЭ о создании Банка НОУ в РК, которое вступило в силу в январе 2017 года. Как ранее заявлял министр энергетики РК Канат Бозумбаев, выступая на правительственном часе Мажилиса Парламента РК, накануне открытия – в мире не существует аналогов такому проекту. Банк создан для обеспечения гарантированных поставок ядерного топлива на атомные электростанции государств – членов МАГАТЭ. Банк представляет собой хранилище низкообогащенного урана, являющегося исходным материалом для изготовления топлива для АЭС.Таким образом, по словам Нурсултана Назарбаева – Казахстан выступает в качестве лидера глобального антиядерного движения. Об этом Глава государства заявил во время открытия банка, которое состоялось 29 августа 2017 года."Как государство, обладающее большими объемами ураносодержащего сырья, мы способствуем мирному использованию атомной энергии", — сказал глава государства на церемонии открытия.В 2017 году Казахстан стал ареной миротворчества, именно в этому году в столице был запущен Астанинский процесс по сирийскому урегулированию.Для Казахстана Астанинский процесс – очень важный и серьезный шаг, ведь регламентация конфликтов, в так называемых горячих точках мира – совершенно непредсказуемое дело. Молодая столица впервые стала диалоговой площадкой для урегулирования сирийских конфликтов 23 января, в зале отеля Rixos President Astana и продлился до 25 числа. Тогда Президент Казахстана отметил, что сложившаяся ситуация в Сирии обращает на себя внимание всего мирового сообщества. Тогда, Казахстан выделил более 700 тысяч долларов для сирийских беженцев. Кроме того, в первых числах января в Сирию было передано около 500 тонн гуманитарной помощи в виде продуктов питания. После проведения первых переговоров МИД РК заявлял о том, что Казахстан обещает быть рядом с Сирией и помогать стране. При этом заместитель министра иностранных дел Акылбек Камалдинов отметил, что Казахстан остается нейтральным и объективным посредником в этом конфликте. Кроме того, Камалдинов отмечал, что переговоры в Астане вносят свой вклад в достижение мира в Сирии, а Казахстан будет продолжать активно вносить вклад в общие усилия по достижению данной цели. В конце текущего года 22 декабря страны-гаранты призывали к активному сотрудничеству представителей сирийского правительства и оппозиции, которые привержены суверенитету, независимости и единству, территориальной целостности и неделимости Сирии. Также в этот день было объявлено, что конгресс по сирийскому национальному диалогу в Сочи пройдет 29-30 января 2018 года.В начале июня текущего года в Астане Саммит глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, который еще до его начала стали называть историческим. Во время проведения «исторического саммита» обсуждалась возможность создания зоны свободной торговли (ЗСТ) на пространстве ШОС. Куда, кроме России и республик Центральной Азии, входит Китай – крупная экономика АТР. Членами ШОС стали в этом году Индия и Пакистан. В целом, благодаря ШОС стала возможной реализация многих проектов как регионального, так и трансконтинентального характера. Например, проект строительства автобана Западная Европа – Западный Китай, инициатором которого стал Казахстан. На Саммите стороны обсудили возможность прокладки скоростной железной дороги, которая свяжет Пекин, Алматы, Астану и Москву. Прием новых членов придаст новый мощный импульс развитию организации, будет содействовать росту ее международного авторитета. А прием новых членов в ряды ШОС придаст новый мощный импульс развитию организации, будет содействовать росту ее международного авторитета.Самое главное событие уходящего года для казахстанцев – безусловно, проведение международной специализированной выставки "ЭКСПО-2017". Церемония открытия которой стартовала в символичное время – в 20.17. Ровно три месяца молодая столица Казахстана наполнялась звуками и красками культур со всех уголков света. За все время проведения ЭКСПО на территории выставки было сделано 88 предложений руки и сердца, более 100 миллионов фотографий, поженились три пары волонтеров, ученые представили 153 изобретения, которые уже сегодня внедрены в жизнь человека, работали более 4,5 тысячи волонтеров. Общее число гостей "ЭКСПО-2017" составило 3 997 545 человек при первоначальном прогнозе в 2 млн посетителей. Кроме того, проведение выставки дало большой толчок казахстанской экономике. Более 1 400 предприятий малого и среднего бизнеса получили заказы на поставку товаров и услуг на сумму 640 миллиардов тенге. Десятки тысяч человек были обеспечены работой и достойной зарплатой. Оживлен туристический сектор, в разы увеличился спрос на услуги туроператоров. Количество субъектов предпринимательства в Астане увеличилось более чем на 10 процентов. Налоги в бюджет столицы от сферы услуг возросли в 1,2 раза.На фоне крупных исторических и стратегически важных мероприятий не стоит забывать и про спортивные достижения страны. В этом году с 29 января по 8 февраля в Алматы провели 8-е зимние всемирные международные студенческо-молодёжные спортивные соревнования. Во время проведения Универсиады 2017 казахстанские спортсмены завоевали 11 золотых медалей, 8 серебряных и 17 бронзовых, тем самым собрали 36 наград. Тем самым казахстанцы оказались на втором месте в общей турнирной таблице. Соревнования прошли настолько успешно, что во время Заседания Исполнительного комитета Международной Федерации Студенческого Спорта (FISU) Универсиаду в Алматы признали лучшей в истории международных студенческих соревнований.