Самых опасных распространителей COVID-19 назвал врач

Коронавирус
Иллюстративное фото с сайта pixabay.com
Эксперт по биобезопасности, доктор медицинских наук Николай Дурманов назвал наиболее опасных распространителей COVID-19, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.   

По его словам, насколько человек с коронавирусом заразен не всегда зависит от наличия или отсутствия у него симптомов заболевания. Главная угроза – это количество вируса, который человек выделяет в окружающую среду. Так, самые заразные люди, у которых вирус активно размножается в организме.

Как заявил врач, понять, что человек является сверхраспространителем вируса, можно только с помощью теста. Однако тогда придется проверять всех здоровых людей, а это невозможно. Поэтому в таком случае главной защитой является соблюдение мер предосторожности при контактах со всеми людьми, а не только с явными больными. Так, маски и перчатки значительно снижают скорость распространения COVID-19.

Ранее заслуженный врач России, профессор, доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Карабиненко заявил, что самыми опасными распространителями коронавируса являются те, кто переболел COVID-19 и после этого отказывается носить медицинские маски. По его словам, перенесенный коронавирус не спасает от заражения людьми, которые ходят без масок. Они распространяют коронавирус свободно и без всяких препятствий.

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